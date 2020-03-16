Третій випадок коронавірусу в НБА: одноклубник Михайлюка здав позитивний тест
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Форвард/центровий клубу НБА "Детройт Пістонс" Крістіан Вуд здав позитивний тест на корона вірус, інформує УНН з посиланням на Twitter журналіста "The Atlethic" Шамса Чаранію.
Повідомляється, що захворювання проходить без симптомів, і 24-річний баскетболіст відчуває себе добре.
Таким чином, американець став третім інфікованим баскетболістом в НБА після гравців “Юти Джаз” Руді Гобера та Донована Мітчела.
Примітно, що “Детройт” приймав “Юту” в матчі, який пройшов 8-го березня. У Гобера першим в НБА був виявлений вірус.
Новачок Асоціації Вуд провів в поточному сезоні 62 матчі за “поршнів”, в яких в середньому набирав 13,1 очка та 6,3 підбирання.
Додамо також, у складі “Детройта” виступає захисник збірної України Святослав Михайлюк.