Третій випадок коронавірусу в НБА: одноклубник Михайлюка здав позитивний тест

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Форвард/центровий клубу НБА "Детройт Пістонс" Крістіан Вуд здав позитивний тест на корона вірус, інформує УНН з посиланням на Twitter журналіста "The Atlethic" Шамса Чаранію.

Повідомляється, що захворювання проходить без симптомів, і 24-річний баскетболіст відчуває себе добре.

Таким чином, американець став третім інфікованим баскетболістом в НБА після гравців “Юти Джаз” Руді Гобера та Донована Мітчела.

Примітно, що “Детройт” приймав “Юту” в матчі, який пройшов 8-го березня. У Гобера першим в НБА був виявлений вірус.

Новачок Асоціації Вуд провів в поточному сезоні 62 матчі за “поршнів”, в яких в середньому набирав 13,1 очка та 6,3 підбирання.

Додамо також, у складі “Детройта” виступає захисник збірної України Святослав Михайлюк.

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