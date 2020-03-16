Третий случай коронавируса в НБА: одноклубник Михайлюка сдал положительный тест
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Форвард/центровой клуба НБА "Детройт Пистонс" Кристиан Вуд сдал положительный тест на корона вирус, информирует УНН со ссылкой на Twitter журналиста "The Atlethic" Шамса Чаранию.
Сообщается, что заболевание проходит без симптомов, и 24-летний баскетболист чувствует себя хорошо.
Таким образом, американец стал третьим инфицированным баскетболистом в НБА после игроков “Юты Джаз” Руди Гобера и Донована Митчела.
Примечательно, что “Детройт” принимал “Юту” в матче, который прошел 8 марта. У Гобера первым в НБА был обнаружен вирус.
Новичок Ассоциации Вуд провел в текущем сезоне 62 матча за “поршней”, в которых в среднем набирал 13,1 очка и 6,3 подбора.
Добавим также, в составе “Детройта” выступает защитник сборной Украины Святослав Михайлюк.