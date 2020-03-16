Третий случай коронавируса в НБА: одноклубник Михайлюка сдал положительный тест

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103376 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105984 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107952 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106691 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115954 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101494 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105798 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106759 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131660 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130492 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Третий случай коронавируса в НБА: одноклубник Михайлюка сдал положительный тест

Третий случай коронавируса в НБА: одноклубник Михайлюка сдал положительный тест

Киев  •  УНН

 • 11810 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Форвард/центровой клуба НБА "Детройт Пистонс" Кристиан Вуд сдал положительный тест на корона вирус, информирует УНН со ссылкой на Twitter журналиста "The Atlethic" Шамса Чаранию.

Сообщается, что заболевание проходит без симптомов, и 24-летний баскетболист чувствует себя хорошо.

Таким образом, американец стал третьим инфицированным баскетболистом в НБА после игроков “Юты Джаз” Руди Гобера и Донована Митчела.

Примечательно, что “Детройт” принимал “Юту” в матче, который прошел 8 марта. У Гобера первым в НБА был обнаружен вирус.

Новичок Ассоциации Вуд провел в текущем сезоне 62 матча за “поршней”, в которых в среднем набирал 13,1 очка и 6,3 подбора.

Добавим также, в составе “Детройта” выступает защитник сборной Украины Святослав Михайлюк.

Украинские Национальные Новости

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