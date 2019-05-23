Вторая украинская теннисистка победила на старте квалификации "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Украинская теннисистка Катарина Завацкий начала борьбу за путевку в основную сетку Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает УНН.
В стартовом круге квалификации на “Ролан Гаррос” Завацкая соревновалась с 16-й сеяной бразилианкой Беатрис Хаддад Майя, которая занимает 127 строчку в WTA.
Первый сет украинка проиграла 3:6, отдав оппонентке 4 гейма на своей подаче. Зато во второй партии брейк при счете 6:5 принес положительный результат юной украинке — 7:5. При счете 2:3 в пользу бразильянки в решающем сете она отказалась от продолжения борьбы.
Примечательно, что выход во второй этап квалификации соревнований Большого Шлема стал дебютным в карьере 19-летней спортсменки.
Заметим, что в следующем поединке Завацкая поборется с 153 ракеткой мира грузинкой Екатериной Горгодзе.
Как сообщал УНН, Ангелина Калинина также прошла барьер в виде стартового этапа квалификации на “Ролан Гаррос”.