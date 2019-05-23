Друга українська тенісистка перемогла на старті кваліфікації "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Українська тенісистка Катаріна Завацька розпочала боротьбу за перепустку в основну сітку Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, повідомляє УНН.
У стартовому колі кваліфікації на “Ролан Гаррос” Завацька змагалася із 16-ю сіяною бразилійкою Беатріс Хаддад Майя, яка займає 127 рядок в WTA.
Перший сет українка програла 3:6, віддавши опонентці 4 гейми на своїй подачі. Натомість у другій партії брейк за рахунку 6:5 приніс позитивний результат юній українці — 7:5. За рахунку 2:3 на користь бразилійки у вирішальному сеті вона відмовилась від продовження боротьби.
Примітно, що вихід до другого етапу кваліфікації змагань Великого Шолому став дебютним в кар’єрі 19-річної спортсменки.
Зауважимо, у наступному поєдинку Завацька позмагається із 153 ракеткою світу грузинкою Катериною Горгодзе.
Як повідомляв УНН, Ангеліна Калініна також пройшла бар’єр у вигляді стартового етапу кваліфікації на “Ролан Гаррос”.