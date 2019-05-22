Перша представниця України провела стартовий матч в кваліфікації "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Українська тенісистка Ангеліна Калініна успішно стартувала в кваліфікації на Відкритому чемпіонаті Франції, інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі першого кола киянка здобула вольову перемогу над румунською тенісисткою Іриною Бара — 2:6, 7:6 (1), 6:2.
У другому сеті українка двічі невдало подавала на партію, але на тайбрейку її перевага була солідною.
У вирішальній партії Калініна повела 5:0, але румунка відіграла два гейми. Втім, більшого Бара досягти не змогла. Поєдинок тривав 2 години 16 хвилин.
Зауважимо, що у другому колі суперницею Ангеліни стане дев’ята сіяна росіянка Анна Блінкова.
Також додамо, в першому колі кваліфікації ще виступить наша Катаріна Завацька проти 16-ї сіяної Хаддад Майя з Бразилії.