Первая представительница Украины провела стартовый матч в квалификации "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Украинская теннисистка Ангелина Калинина успешно стартовала в квалификации на Открытом чемпионате Франции, информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче первого круга киевлянка одержала волевую победу над румынской теннисисткой Ириной Бара — 2:6, 7:6 (1), 6:2.
Во втором сете украинка дважды неудачно подавала на партию, но на тайбрейке ее преимущество было солидной.
В решающей партии Калинина повела 5:0, но румынка отыграла два гейма. Впрочем, большего Бара достичь не смогла. Поединок длился 2 часа 16 минут.
Заметим, что во втором круге соперницей Ангелины станет девятая сеяная россиянка Анна Блинкова.
Также добавим, в первом круге квалификации еще выступит наша Катарина Завацкий против 16-й сеяной Хаддад Майя из Бразилии.