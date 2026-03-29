Дроны в очередной раз атаковали Ленинградскую область, поврежден порт Усть-Луга
УНН
Силы ПВО РФ якобы сбили 45 беспилотников во время нескольких волн атаки. Власти подтвердили повреждение объектов инфраструктуры в порту Усть-Луга.
Ленинградская область России ночью подверглась массированной атаке беспилотников. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, силы ПВО сначала сбили 18 дронов, а затем он сообщил о якобы еще 27 пораженных БПЛА. Об этом пишет УНН.
Позже власти РФ подтвердили повреждения в районе порта Усть-Луга. По словам Дрозденко, в результате атаки БПЛА есть повреждения на территории портовой инфраструктуры.
По официальной информации российской стороны, пострадавших нет. В то же время отражение атаки, по заявлениям местных властей, продолжалось в течение нескольких волн.
