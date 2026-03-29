Дроны в очередной раз атаковали Ленинградскую область, поврежден порт Усть-Луга

Ленинградская область России ночью подверглась массированной атаке беспилотников. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, силы ПВО сначала сбили 18 дронов, а затем он сообщил о якобы еще 27 пораженных БПЛА. Об этом пишет УНН.

Подробности

Позже власти РФ подтвердили повреждения в районе порта Усть-Луга. По словам Дрозденко, в результате атаки БПЛА есть повреждения на территории портовой инфраструктуры.

По официальной информации российской стороны, пострадавших нет. В то же время отражение атаки, по заявлениям местных властей, продолжалось в течение нескольких волн.

