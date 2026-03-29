Дрони в черговий раз атакували ленінградську область, пошкоджено порт усть-луга

ленінградська область росії вночі зазнала масованої атаки безпілотників. За словами губернатора регіону олександра дрозденка, сили ППО спочатку збили 18 дронів, а згодом він повідомив про начебто ще 27 уражених БПЛА. Про це пише УНН.

Пізніше влада рф підтвердила пошкодження в районі порту усть-луга. За словами дрозденка, внаслідок атаки БПЛА є пошкодження на території портової інфраструктури.

За офіційною інформацією російської сторони, постраждалих немає. Водночас відбиття атаки, за заявами місцевої влади, тривало протягом кількох хвиль.

