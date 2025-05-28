Дроны СБУ атаковали завод "Радуга" под москвой, где производят ракеты Х-101

В ночь на 28 мая украинские беспилотники нанесли удар по стратегическому предприятию российского военно-промышленного комплекса — заводу "радуга" имени березняка, расположенному в городе дубна московской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на источники в СБУ.

Этой ночью дальнобойные дроны СБУ устроили "бавовну" на стратегическом предприятии российского впк — заводе "радуга" им. березняка", который расположен в г. дубна в 130 км к северу от москвы. Во время атаки украинские дроны обошли ПВО, которая защищает российскую столицу, и попали по сборочному и снаряжательному цехам предприятия, на которых сейчас продолжается пожар