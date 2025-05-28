Дроны СБУ атаковали завод "Радуга" под москвой, где производят ракеты Х-101
Киев • УНН
Украинские беспилотники поразили стратегический завод "Радуга" в городе дубна, входящем в российский ВПК. На предприятии производят крылатые ракеты, которыми рф обстреливает Украину.
В ночь на 28 мая украинские беспилотники нанесли удар по стратегическому предприятию российского военно-промышленного комплекса — заводу "радуга" имени березняка, расположенному в городе дубна московской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на источники в СБУ.
Этой ночью дальнобойные дроны СБУ устроили "бавовну" на стратегическом предприятии российского впк — заводе "радуга" им. березняка", который расположен в г. дубна в 130 км к северу от москвы. Во время атаки украинские дроны обошли ПВО, которая защищает российскую столицу, и попали по сборочному и снаряжательному цехам предприятия, на которых сейчас продолжается пожар
По информации источников, завод входит в корпорацию "тактическое ракетное вооружение" и производит крылатые ракеты разных классов: "воздух-воздух", "воздух-земля", "земля-земля". В том числе и ракеты Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми рф терроризирует население и гражданские объекты в Украине.
СБУ продолжает с хирургической точностью попадать по ключевым предприятиям российского ВПК, чья продукция служит оружием в войне против Украины. Дроновые санкции от СБУ по технологическому тылу российской армии будут продолжаться и в дальнейшем
Напомним
Ранее сообщалось, что 28 мая москву массированно атаковали беспилотники. ПВО рф сбила более десяти дронов, летевших на город, сообщает мэр сергей собянин.