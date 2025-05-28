Дрони СБУ атакували завод "Радуга" під москвою, де виробляють ракети Х-101
Київ • УНН
Українські безпілотники вразили стратегічний завод "Радуга" у місті дубна, що входить до російського ВПК. На підприємстві виробляють крилаті ракети, якими рф обстрілює Україну.
У ніч на 28 травня українські безпілотники здійснили удар по стратегічному підприємству російського військово-промислового комплексу — заводу "радуга" імені березняка, що розташований у місті дубна московської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на джерела в СБУ.
Цієї ночі далекобійні дрони СБУ влаштували "бавовну" на стратегічному підприємстві російського впк — заводі "радуга" ім. березняка", який розташований у м. дубна за 130 км на північ від москви. Під час атаки українські дрони обійшли ППО, яка захищає російську столицю, та влучили по збиральному та споряджальному цехах підприємства, на яких наразі триває пожежа
За інформацією джерел, завод входить до корпорації "тактическое ракетное вооружение" та виготовляє крилаті ракет різних класів: "повітря-повітря", "повітря-земля", "земля-земля". Зокрема й ракети Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими рф тероризує населення та цивільні об’єкти в Україні.
СБУ продовжує з хірургічною точністю влучати по ключових підприємствах російського ВПК, чия продукція слугує зброєю у війні проти України. Дронові санкції від СБУ по технологічному тилу російської армії триватимуть й надалі
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що 28 травня москву масовано атакували безпілотники. ППО рф збила понад десять дронів, що летіли на місто, повідомляє мер сергій собянін.