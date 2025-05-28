Дрони СБУ атакували завод "Радуга" під москвою, де виробляють ракети Х-101

$41.680.11
47.310.02
ukenru
"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою
Ексклюзив
12:43 • 3318 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

12:12 • 10752 перегляди

Генштаб підтвердив ураження важливих об'єктів російського ВПК у підмосков'ї та івановській області

10:11 • 18423 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
09:43 • 37350 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Ексклюзив
07:55 • 92561 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Ексклюзив
28 травня, 06:00 • 54523 перегляди

Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине

28 травня, 05:00 • 103159 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

Ексклюзив
27 травня, 13:16 • 159699 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Ексклюзив
27 травня, 11:19 • 112641 перегляди

Літо 2025 у кольорах та стилях: головні тренди інтер’єру

Ексклюзив
27 травня, 08:04 • 107790 перегляди

Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
90%
745мм
Популярнi новини

Атака безпілотників на москву: палає технопарк, "серйозних пошкоджень та постраждалих немає"

28 травня, 03:12 • 9776 перегляди

У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні, загроза з Середземного залишається - ВМС

28 травня, 03:39 • 15233 перегляди

Трамп хоче прискорити відродження ядерної енергетики в США: підписано низку указів

07:26 • 43071 перегляди

На Сумському напрямку росіяни накопичують 50 тисяч військових - Зеленський

07:37 • 20467 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

08:54 • 39911 перегляди
Публікації

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 103161 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 121521 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 127418 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

27 травня, 13:16 • 159702 перегляди

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 234303 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Олег Синєгубов

Фрідріх Мерц

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Олексій Чернишов

Ліндсі Грем

Актуальні місця

Білий дім

Харківська область

Київ

Курська область

Кіровоградська область

Реклама
УНН Lite

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

08:54 • 40746 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 37965 перегляди

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

27 травня, 16:05 • 43855 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 112322 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 112471 перегляди
Актуальне

Шахед-136

9K720 Iskander

Кх-59

«Калібр» (сімейство ракет)

Залізний купол

Дрони СБУ атакували завод "Радуга" під москвою, де виробляють ракети Х-101

Київ • УНН

 • 1864 перегляди

Українські безпілотники вразили стратегічний завод "Радуга" у місті дубна, що входить до російського ВПК. На підприємстві виробляють крилаті ракети, якими рф обстрілює Україну.

Дрони СБУ атакували завод "Радуга" під москвою, де виробляють ракети Х-101

У ніч на 28 травня українські безпілотники здійснили удар по стратегічному підприємству російського військово-промислового комплексу — заводу "радуга" імені березняка, що розташований у місті дубна московської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на джерела в СБУ.

Цієї ночі далекобійні дрони СБУ влаштували "бавовну" на стратегічному підприємстві російського впк — заводі "радуга" ім. березняка", який розташований у м. дубна за 130 км на північ від москви. Під час атаки українські дрони обійшли ППО, яка захищає російську столицю, та влучили по збиральному та споряджальному цехах підприємства, на яких наразі триває пожежа 

- йдеться в повідомленні.

За інформацією джерел, завод входить до корпорації "тактическое ракетное вооружение" та виготовляє крилаті ракет різних класів: "повітря-повітря", "повітря-земля", "земля-земля". Зокрема й ракети Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими рф тероризує населення та цивільні об’єкти в Україні. 

СБУ продовжує з хірургічною точністю влучати по ключових підприємствах російського ВПК, чия продукція слугує зброєю у війні проти України. Дронові санкції від СБУ по технологічному тилу російської армії триватимуть й надалі 

- зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що 28 травня москву масовано атакували безпілотники. ППО рф збила понад десять дронів, що летіли на місто, повідомляє мер сергій собянін.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Війна
Х-101
Кх-59
Україна
Brent
$64.08
Bitcoin
$108,932.10
S&P 500
$5,915.20
Tesla
$359.54
Газ TTF
$36.99
Золото
$3,337.45
Ethereum
$2,658.13