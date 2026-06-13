Дроны рф убили двух человек во время ночной атаки на Сумскую область

В результате российских ударов в ночь на 13 июня в Сумской области погибли двое гражданских лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

Детали

В Середино-Будской громаде россияне двумя ударными БПЛА атаковали частный жилой дом. Погибла 57-летняя женщина, находившаяся в доме.

В Белопольской громаде российский дрон прицельно атаковал гражданский автомобиль. Погибла 64-летняя пассажирка. Ранения получил 66-летний водитель. Ему оказывают необходимую помощь.

Напомним

В результате российских атак на Херсонскую область 13 июня погиб один человек, еще 15 получили ранения.