Дроны атаковали химзавод в ставропольском крае рф, возникли масштабные пожары - СМИ
Киев • УНН
В ночь на 23 декабря дроны атаковали город Будённовск Ставропольского края РФ, под удар попал химический завод "Ставролен". В результате атаки возникли масштабные пожары на предприятии, входящем в группу "Лукойл".
В ночь на вторник, 23 декабря, дроны атаковали город Буденновск Ставропольского края РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что под удар попал химический завод "Ставролен". В результате атаки возникли масштабные пожары.
Буденновск, химзавод, масштаб пожара, поражения в разных локациях. Хорошо горит
Справка
Завод "Ставролен" входит в структуру группы "Лукойл" и работает в химико-нефтехимическом секторе. Предприятие является одним из основных производителей полиэтилена и полипропилена в РФ.
Напомним
Генштаб ВСУ подтвердил поражение завода "Ставролен" в Ставропольском крае РФ, производящего полимеры для военной техники и БПЛА.
