22 декабря, 19:00 • 7870 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 16689 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 30447 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 23438 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 23928 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 24081 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 22478 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 20816 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 18096 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13785 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
Эксклюзивы
Дроны атаковали химзавод в ставропольском крае рф, возникли масштабные пожары - СМИ

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В ночь на 23 декабря дроны атаковали город Будённовск Ставропольского края РФ, под удар попал химический завод "Ставролен". В результате атаки возникли масштабные пожары на предприятии, входящем в группу "Лукойл".

Дроны атаковали химзавод в ставропольском крае рф, возникли масштабные пожары - СМИ

В ночь на вторник, 23 декабря, дроны атаковали город Буденновск Ставропольского края РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что под удар попал химический завод "Ставролен". В результате атаки возникли масштабные пожары.

Буденновск, химзавод, масштаб пожара, поражения в разных локациях. Хорошо горит

- говорится в одном из сообщений.

Справка

Завод "Ставролен" входит в структуру группы "Лукойл" и работает в химико-нефтехимическом секторе. Предприятие является одним из основных производителей полиэтилена и полипропилена в РФ.

Напомним

Генштаб ВСУ подтвердил поражение завода "Ставролен" в Ставропольском крае РФ, производящего полимеры для военной техники и БПЛА.

Дроны атаковали химическое предприятие в ставропольском крае рф04.12.25, 09:54 • 3734 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира