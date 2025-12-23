Дрони атакували хімзавод у ставропольському краї рф, виникли масштабні пожежі - ЗМІ
Київ • УНН
В ніч на 23 грудня дрони атакували місто будьонновськ ставропольського краю рф, під удар потрапив хімічний завод "Ставролєн". Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі на підприємстві, що входить до групи "лукойл".
Деталі
Зазначається, що під удар потрапив хімічний завод "Ставролєн". Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі.
Будьонновськ, хім завод, масштаб пожежі, ураження в різних локаціях. Гарно горить
Довідково
Завод "Ставролєн" входить до структури групи "лукойл" і працює у хіміко-нафтохімічному секторі. Підприємство є одним із основних виробників поліетилену і поліпропілену в рф.
Нагадаємо
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження заводу "Ставролєн" у Ставропольському краї рф, що виробляє полімери для військової техніки та БпЛА.
