Дрони атакували хімзавод у ставропольському краї рф, виникли масштабні пожежі - ЗМІ

22 грудня, 19:00 • 8218 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 17208 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 31036 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 23850 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 24220 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 24273 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 22659 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 20838 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 18111 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13793 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
Популярнi новини
Армія рф на Сумщині разом з цивільними взяла в полон і 13 українських військових - Зеленський 22 грудня, 17:28 • 3664 перегляди
Зеленський розкрив кількість росіян у Покровську та Куп'янську22 грудня, 17:46 • 4138 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 9656 перегляди
Бенксі показав новий мурал: у мережі назвали його милим та ніжнимVideo22 грудня, 18:03 • 4534 перегляди
Потужні вибухи пролунали в окупованому Севастополі - соцмережі22 грудня, 18:35 • 4950 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 31036 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 35085 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 65370 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 87375 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 122167 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 9694 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 13925 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 36540 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 33946 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 35878 перегляди
Дрони атакували хімзавод у ставропольському краї рф, виникли масштабні пожежі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 162 перегляди

В ніч на 23 грудня дрони атакували місто будьонновськ ставропольського краю рф, під удар потрапив хімічний завод "Ставролєн". Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі на підприємстві, що входить до групи "лукойл".

Дрони атакували хімзавод у ставропольському краї рф, виникли масштабні пожежі - ЗМІ

В ніч на вівторок, 23 грудня, дрони атакували місто будьонновськ ставропольского краю рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що під удар потрапив хімічний завод "Ставролєн". Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі.

Будьонновськ, хім завод, масштаб пожежі, ураження в різних локаціях. Гарно горить

- йдеться в одному з повідомлень.

Довідково

Завод "Ставролєн" входить до структури групи "лукойл" і працює у хіміко-нафтохімічному секторі. Підприємство є одним із основних виробників поліетилену і поліпропілену в рф.

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження заводу "Ставролєн" у Ставропольському краї рф, що виробляє полімери для військової техніки та БпЛА.

Дрони атакували хімічне підприємство в ставропольському краї рф04.12.25, 09:54 • 3734 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу