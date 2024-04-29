Дронами и гаубицей: ССО показали, как жгут вражеский склад БК на Юге

Силы специальных операций ВСУ уничтожили склад боеприпасов российских войск и личный состав врага на южном направлении, используя беспилотники и гаубицу Д-30, сообщили в ССО ВСУ, показав видео, пишет УНН.

Детали

Операторы 73-го морского центра СпП им кошевого атамана Антона Головатого во время разведывательных действий на южном направлении, как указано, обнаружили место дислокации военнослужащих противника и вражеский склад боекомплекта.

"По целям операторы нанесли огневые поражения FPV-дронами, дронами с системой сброса и 122-мм гаубицей Д-30", - сообщили в ССО в соцсетях.

В результате меткой работы ССО, как сообщается, уничтожено:

капониры с боекомплектом;

трех военнослужащих противника (еще пятеро получили ранения);

места расположения личного состава врага.

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