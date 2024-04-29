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Дронами та гаубицею: ССО показали, як палять ворожий склад БК на Півдні

Дронами та гаубицею: ССО показали, як палять ворожий склад БК на Півдні

Київ • УНН

 • 19011 перегляди

Українські Сили спеціальних операцій знищили склад боєприпасів та знищили 3 військовослужбовців противника, ще 5 отримали поранення під час розвідувальних дій на південному напрямку, використовуючи безпілотники FPV, безпілотники з системою скидання та 122-мм гаубицю Д-30.

Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили склад боєприпасів російських військ та особовий склад ворога на південному напрямку, використовуючи безпілотники та гаубицю Д-30, повідомили у ССО ЗСУ, показавши відео, пише УНН.

Деталі

Оператори 73-го морського центру СпП ім кошового отамана Антіна Головатого під час розвідувальних дій на південному напрямку, як вказано, виявили місце дислокації військовослужбовців противника та ворожий склад боєкомплекту.

"По цілях оператори завдали вогневих уражень FPV-дронами, дронами з системою скиду та 122-мм гаубицею Д-30", - повідомили у ССО у соцмережах.

Внаслідок влучної роботи ССО, як повідомляється, знищено:

  • капоніри з боєкомплектом;
  • трьох військовослужбовців противника (ще п’ятеро отримали поранення);
  • місця розташування особового складу ворога.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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