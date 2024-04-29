Ще плюс 1320 окупантів і 6 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Росія зазнала значних втрат з моменту повномасштабного вторгнення в Україну, включаючи близько 467 470 військовослужбовців, 7 285 танків і сотні одиниць іншої військової техніки, згідно з останніми даними українського Генерального штабу.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 467 470 осіб, 7285 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 467470 (+1320) осіб,
- танків ‒ 7285 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14007 (+16) од,
- артилерійських систем – 11985 (+37) од,
- РСЗВ – 1051 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 778 (+2) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9528 (+21),
- крилаті ракети ‒ 2124 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16109 (+44) од,
- спеціальна техніка ‒ 1974 (+3).
На фронті 131 бойове зіткнення за добу, ЗСУ відбили 55 ворожих атак на Авдіївському напрямку - Генштаб29.04.24, 07:03 • 36412 переглядiв