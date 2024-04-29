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Ще плюс 1320 окупантів і 6 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Ще плюс 1320 окупантів і 6 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 21416 перегляди

Росія зазнала значних втрат з моменту повномасштабного вторгнення в Україну, включаючи близько 467 470 військовослужбовців, 7 285 танків і сотні одиниць іншої військової техніки, згідно з останніми даними українського Генерального штабу.

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 467 470 осіб, 7285 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 467470 (+1320) осіб,
  • танків ‒ 7285 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14007 (+16) од,
  • артилерійських систем – 11985 (+37) од,
  • РСЗВ – 1051 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 778 (+2) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9528 (+21),
  • крилаті ракети ‒ 2124 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16109 (+44) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1974 (+3).

На фронті 131 бойове зіткнення за добу, ЗСУ відбили 55 ворожих атак на Авдіївському напрямку - Генштаб29.04.24, 07:03 • 36412 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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