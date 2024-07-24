Силы обороны активно импровизируют на поле боя. В частности, бойцы Силы спецопераций пытались сбить разведывательный дрон российских оккупантов собственным беспилотником, к которому прикрепили палку. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных Операций ВС Украины.

Детали

ССО обнародовали видео, на котором можно заметить, как дрон с палкой пытается сбить российский беспилотник Supercam.

Палица ССО vs ZALA(ы) россиян - подписали видео спецназовцы.

Учитывая то, что в подписанные вражеские дроки указаны во множественном числе, можно предположить, что бойцам таки удалось "посадить" российский БПЛА.

Напомним

Спецназовцам СБУ удалось уничтожить 8 российских зенитно-ракетных комплексов, в том числе 4 ТОР-М2, 3 "Панцирь-С1" и 1 зенитно-ракетный комплекс "БУК".