Драма после триумфа: Алиса Лю повредила одну из своих олимпийских медалей

16:34 • 2274 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
16:25 • 5498 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
13:55 • 15569 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46 • 15280 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 15727 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 25862 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 09:16 • 21702 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 25098 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
25 февраля, 08:12 • 22416 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 19240 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
Эксклюзивы
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
13:55 • 15577 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
12:01 • 25866 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:55 • 48654 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 09:05 • 58551 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 76261 просмотра
Драма после триумфа: Алиса Лю повредила одну из своих олимпийских медалей

Киев • УНН

 • 556 просмотра

20-летняя американская фигуристка Алиса Лю завоевала две золотые медали на Зимних Олимпийских играх в Кортине. Одну из них пришлось вернуть из-за повреждения после празднования.

20-летняя американская фигуристка Алиса Лью после успешного выступления на Зимних Олимпийских играх в Кортине завоевала две золотые медали. Однако одну из них пришлось вернуть из-за повреждения, сообщает УНН со ссылкой на Sportbible.

Детали

По словам спортсменки, во время празднования первой победы медаль случайно отсоединилась от ленты и получила значительные царапины.

"Она просто упала с ленты и серьезно поцарапалась", — отметила Лью.

Несмотря на это, ей даже понравился вид медали в поврежденном состоянии, но правила Олимпиады запрещают оставлять поврежденные награды.

Подобные проблемы случались и с другими членами американской сборной. Глава операционного штаба Игр Андреа Франчизи подтвердил, что организаторы уделяют особое внимание контролю качества медалей, ведь для спортсменов это важная составляющая награждения.

На этих Играх Алиса Лью стала первой американской женщиной за 24 года, завоевавшей индивидуальное золото в фигурном катании, опередив японку Каори Сакамото на 2,43 балла. Кроме того, она также выиграла золотую медаль в командном турнире, доведя свой олимпийский счет до двух наград в возрасте всего 20 лет.

Ранее сообщалось, что механизм разрыва ленты медалей на Играх-2026, разработанный для безопасности спортсменов, часто приводил к повреждениям наград.

