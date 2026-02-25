Драма после триумфа: Алиса Лю повредила одну из своих олимпийских медалей
Киев • УНН
20-летняя американская фигуристка Алиса Лю завоевала две золотые медали на Зимних Олимпийских играх в Кортине. Одну из них пришлось вернуть из-за повреждения после празднования.
сообщает УНН со ссылкой на Sportbible.
Детали
По словам спортсменки, во время празднования первой победы медаль случайно отсоединилась от ленты и получила значительные царапины.
"Она просто упала с ленты и серьезно поцарапалась", — отметила Лью.
Несмотря на это, ей даже понравился вид медали в поврежденном состоянии, но правила Олимпиады запрещают оставлять поврежденные награды.
Подобные проблемы случались и с другими членами американской сборной. Глава операционного штаба Игр Андреа Франчизи подтвердил, что организаторы уделяют особое внимание контролю качества медалей, ведь для спортсменов это важная составляющая награждения.
На этих Играх Алиса Лью стала первой американской женщиной за 24 года, завоевавшей индивидуальное золото в фигурном катании, опередив японку Каори Сакамото на 2,43 балла. Кроме того, она также выиграла золотую медаль в командном турнире, доведя свой олимпийский счет до двух наград в возрасте всего 20 лет.
Ранее сообщалось, что механизм разрыва ленты медалей на Играх-2026, разработанный для безопасности спортсменов, часто приводил к повреждениям наград.
