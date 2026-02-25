$43.260.03
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
16:25 • 3758 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
13:55 • 14610 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 14707 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 15269 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 25314 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 21559 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 24983 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 22327 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 19202 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
Публікації
Ексклюзиви
Драма після тріумфу: Аліса Лю пошкодила одну зі своїх олімпійських медалей

Київ • УНН

 • 22 перегляди

20-річна американська фігуристка Аліса Лю здобула дві золоті медалі на Зимових Олімпійських іграх у Кортині. Одну з них довелося повернути через пошкодження після святкування.

20-річна американська фігуристка Аліса Лю після успішного виступу на Зимових Олімпійських іграх у Кортині здобула дві золоті медалі. Однак одну з них довелося повернути через пошкодження, повідомляє УНН із посиланням на Sportbible.

Деталі

За словами спортсменки, під час святкування першої перемоги медаль випадково від’єдналася від стрічки та отримала значні подряпини.

"Вона просто впала зі стрічки і серйозно подряпалася", — зазначила Лю.

Незважаючи на це, їй навіть сподобався вигляд медалі у пошкодженому стані, але правила Олімпіади забороняють залишати ушкоджені нагороди.

Подібні проблеми траплялися і з іншими членами американської збірної. Голова операційного штабу Ігор Андреа Франчізі підтвердив, що організатори приділяють особливу увагу контролю якості медалей, адже для спортсменів це важлива складова нагородження.

На цих Іграх Аліса Лю стала першою американською жінкою за 24 роки, яка здобула індивідуальне золото у фігурному катанні, випередивши японку Каорі Сакамото на 2,43 бала. Крім того, вона також виграла золоту медаль у командному турнірі, довівши свій олімпійський рахунок до двох нагород у віці всього 20 років.

Раніше повідомлялося, що механізм розриву стрічки медалей на Іграх-2026, розроблений для безпеки спортсменів, часто призводив до пошкоджень нагород.

Україна завершила Олімпіаду-2026 з рекордною кількістю спортсменів, без медалей та з вісьмома потрапляннями у топ-10 - НОК23.02.26, 12:48 • 3515 переглядiв

