Драма після тріумфу: Аліса Лю пошкодила одну зі своїх олімпійських медалей
Київ • УНН
20-річна американська фігуристка Аліса Лю здобула дві золоті медалі на Зимових Олімпійських іграх у Кортині. Одну з них довелося повернути через пошкодження після святкування.
20-річна американська фігуристка Аліса Лю після успішного виступу на Зимових Олімпійських іграх у Кортині здобула дві золоті медалі. Однак одну з них довелося повернути через пошкодження, повідомляє УНН із посиланням на Sportbible.
Деталі
За словами спортсменки, під час святкування першої перемоги медаль випадково від’єдналася від стрічки та отримала значні подряпини.
"Вона просто впала зі стрічки і серйозно подряпалася", — зазначила Лю.
Незважаючи на це, їй навіть сподобався вигляд медалі у пошкодженому стані, але правила Олімпіади забороняють залишати ушкоджені нагороди.
Подібні проблеми траплялися і з іншими членами американської збірної. Голова операційного штабу Ігор Андреа Франчізі підтвердив, що організатори приділяють особливу увагу контролю якості медалей, адже для спортсменів це важлива складова нагородження.
На цих Іграх Аліса Лю стала першою американською жінкою за 24 роки, яка здобула індивідуальне золото у фігурному катанні, випередивши японку Каорі Сакамото на 2,43 бала. Крім того, вона також виграла золоту медаль у командному турнірі, довівши свій олімпійський рахунок до двох нагород у віці всього 20 років.
Раніше повідомлялося, що механізм розриву стрічки медалей на Іграх-2026, розроблений для безпеки спортсменів, часто призводив до пошкоджень нагород.
