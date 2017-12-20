ГПСУ завтра презентует систему фиксации биометрических данных иностранцев

"21 декабря Госпогранслужба представляет систему фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства, информация из которой будет передаваться в Национальную систему верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, эта система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства разворачивается пограничным ведомством во исполнение Указа Президента Украины от 30 августа 2017 № 256 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года "Об усилении контроля за въездом в Украина, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдения ими правил пребывания на территории Украины".

Напомним, 13 сентября, правительство на заседании одобрило проект плана организации выполнения Указа Президента Украины и решения СНБО "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украиныˮ.