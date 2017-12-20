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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ДПСУ завтра презентує систему фіксації біометричних даних іноземців

Київ • УНН

 • 8790 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Державна прикордонна служба України завтра в аеропорту “Київ” презентує систему фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства. Про це повідомляє Відділ взаємодії зі ЗМІ, передає УНН.

ДПСУ завтра презентує систему фіксації біометричних даних іноземців

“21 грудня Держприкордонслужба презентує систему фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства, інформація з якої передаватиметься до Національної системи верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Указ Президента про біометричний контроль на кордоні опублікували

Як зазначається, ця система фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянстварозгортається прикордонним відомством на виконання Указу Президента України від 30 серпня 2017 року № 256 “Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 10 липня 2017 року “Про посилення контролю за в’їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержання ними правил перебування на території України”.

Нагадаємо, 13 вересня, уряд на засіданні схвалив проект плану організації виконання Указу Президента України та рішення РНБО "Про посилення контролю за в'їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території Україниˮ

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