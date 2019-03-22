ГПСУ: с начала года более 40 тыс. иностранцев сдали биометрические данные

"Биометрических данных с начала года было взято у более 40 тыс. человек, из них более 30 тыс. были взяты у граждан Российской Федерации", - рассказал он.



Как сообщал Слободян, подавляющее большинство россиян, которые заезжают в Украину это те, кто являются этническими украинцами и просто в силу обстоятельств ездят в Российскую Федерацию.



Ранее УНН сообщал, в Украине за неделю к ответственности привлекли более 360 нелегалов.