ДПСУ: з початку року понад 40 тис. іноземців здали біометричні дані
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. З початку 2019 року понад 40 тис. іноземців при в’їзді в Україну надали свої біометричні дані Державній прикордонній службі України, з них більше ніж 30 тис. громадян Російської Федерації. Про це журналісту УНН розповів помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
“Біометричних даних з початку року було взято в понад 40 тисяч осіб, з них понад 30 тисяч було взято у громадян Російської Федерації”, - розповів він.
Як повідомляв Слободян, переважна більшість росіян, які заїжджають в Україну це ті, хто є етнічними українцями і просто в силу обставин їздять у Російську Федерацію.
Раніше УНН повідомляв, в Україні за тиждень до відповідальності притягнули понад 360 нелегалів.