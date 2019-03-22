ДПСУ: з початку року понад 40 тис. іноземців здали біометричні дані

“Біометричних даних з початку року було взято в понад 40 тисяч осіб, з них понад 30 тисяч було взято у громадян Російської Федерації”, - розповів він.



Як повідомляв Слободян, переважна більшість росіян, які заїжджають в Україну це ті, хто є етнічними українцями і просто в силу обставин їздять у Російську Федерацію.



Раніше УНН повідомляв, в Україні за тиждень до відповідальності притягнули понад 360 нелегалів.