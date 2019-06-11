ГПСУ: ситуация на границе с Молдовой спокойная

"За время усиленного режима к счастью никаких чрезвычайных происшествий не было, пока все спокойно", - сообщил Слободян.



По словам представителя ГПСУ, случаев противоправных действий против пограничников не зафиксировано. Подозрительных лиц не было замечено.



Как сообщалось ранее, государственная пограничная служба Украины усилила охрану границы с Молдовой .



Как сообщал УНН, в СБУ заявили об усилении контрразведывательной режима на въезде в Молдову.