ГПСУ: ситуация на границе с Молдовой спокойная

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США создают стратегический резерв биткойнов: что это означает для Украины?
15:45 • 61 просмотра

США создают стратегический резерв биткойнов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 21306 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 107513 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 105747 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134328 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143126 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129356 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129946 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131174 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153308 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ГПСУ: ситуация на границе с Молдовой спокойная

ГПСУ: ситуация на границе с Молдовой спокойная

Киев  •  УНН

 • 16888 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. На украинско-молдавской границе ситуация пока спокойная. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

"За время усиленного режима к счастью никаких чрезвычайных происшествий не было, пока все спокойно", - сообщил Слободян.

По словам представителя ГПСУ, случаев противоправных действий против пограничников не зафиксировано. Подозрительных лиц не было замечено.

Как сообщалось ранее, государственная пограничная служба Украины усилила охрану границы с Молдовой .

Как сообщал УНН, в СБУ заявили об усилении контрразведывательной режима на въезде в Молдову.

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