ДПСУ: ситуація на кордоні з Молдовою спокійна

" За час посиленого режиму на щастя ніяких надзвичайних випадків не було, наразі все спокійно", - повідомив Слободян.



За словами речника ДПСУ, випадків протиправних дій проти прикордонників не зафіксовано. Підозрілих осіб не було помічено.



Як повідомлялось раніше, державна прикордонна служба України посилила охорону кордону з Молдовою.



Як повідомляв УНН, в СБУ заявили про посилення контррозвідувального режиму на в'їзді до Молдови.