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ДПСУ: ситуація на кордоні з Молдовою спокійна

ДПСУ: ситуація на кордоні з Молдовою спокійна

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. На українсько-молдовському кордоні ситуація наразі спокійна. Про це у коментарі корреспонденту УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

" За час посиленого режиму на щастя ніяких надзвичайних випадків не було, наразі все спокійно", - повідомив Слободян.

За словами речника ДПСУ, випадків протиправних дій проти прикордонників не зафіксовано. Підозрілих осіб не було помічено.

Як повідомлялось раніше, державна прикордонна служба України посилила охорону кордону з Молдовою

Як повідомляв УНН, в СБУ заявили про посилення контррозвідувального режиму на в'їзді до Молдови.

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