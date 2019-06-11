ДПСУ: ситуація на кордоні з Молдовою спокійна
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. На українсько-молдовському кордоні ситуація наразі спокійна. Про це у коментарі корреспонденту УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.
" За час посиленого режиму на щастя ніяких надзвичайних випадків не було, наразі все спокійно", - повідомив Слободян.
За словами речника ДПСУ, випадків протиправних дій проти прикордонників не зафіксовано. Підозрілих осіб не було помічено.
Як повідомлялось раніше, державна прикордонна служба України посилила охорону кордону з Молдовою.
Як повідомляв УНН, в СБУ заявили про посилення контррозвідувального режиму на в'їзді до Молдови.