СБУ: посилено контррозвідувальний режим на в'їзді до Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Служба безпеки України оперативно відслідковує внутрішньо-політичну ситуацію у Республіці Молдова, посилено контррозвідувальний режим на в'їзді до Молдови щодо радикально налаштованих громадян Російської Федерації. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр СБУ.
"Служба безпеки України оперативно відслідковує внутрішньо-політичну ситуацію, яка склалася в Республіці Молдова", - йдеться у заяві спецслужби.
У межах партнерських відносин, як зазначається, СБУ постійно обмінюється інформацією із молдовськими колегами для збереження спокою та стабільності в регіоні.
"З метою недопущення загострення ситуації в Кишиневі, пов'язаної з іноземним втручанням у внутрішні процеси, наразі посилено контррозвідувальний режим на в'їзді до Молдови через територію України щодо радикально налаштованих громадян Російської Федерації", - додали у Службі безпеки.
Нагадаємо, напередодні РНБО провела нараду в зв'язку з ситуацією в Молдові.
Як повідомляв УНН, у Молдові сталася політична криза. Так, нещодавно конституційний суд Молдови визнав незаконним призначення нового складу уряду і тимчасово відсторонив від посади президента країни Ігоря Додона. Виконувач обов'язків глави держави Павел Філіп оголосив, що дострокові вибори в парламент країни відбудуться 6 вересня.