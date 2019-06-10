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РНБО провела нараду в зв'язку з ситуацією в Молдові

РНБО провела нараду в зв'язку з ситуацією в Молдові

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України пізно ввечері у неділю провела нараду в зв'язку з ситуацією в Молдові. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку секретаря РНБО Олександра Данилюка в Facebook.

"Провів розширену нараду на базі РНБО щодо загострення політичної кризи в Молдові. Проаналізували можливі загрози безпековій ситуації в регіоні. Визначили завдання з відслідковування ситуації та можливі заходи реагування у випадку її загострення", - написав Данилюк.

Інші подробиці не повідомляються.

Нагадаємо, в Україні із занепокоєнням спостерігають за розвитком політичної ситуації у сусідній Молдові. Таку заяву опублікувало МЗС України на своєму сайті ввечері.

"Як держава посередник і гарант, Україна зацікавлена у стабільній, демократичній і європейській Молдові, готова надати, у разі необхідності, сприяння у вирішенні існуючих проблем", йдеться у заяві.

МЗС України закликало провідні політичні сили Молдови діяти в межах правового поля, вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу з метою уникнення силового протистояння.

Важливим для країни та безпекової ситуації в регіоні є недопущення зовнішнього втручання, спрямованого на реалізацію російського сценарію федералізації країни, наголосили у МЗС України.

Республіка Молдова залишається для України важливим партнером і сусідом, з яким нас поєднують спільні інтереси і спільне європейське майбутнє, підсумували у відомстві.

Раніше Конституційний суд Молдови визнав незаконним призначення нового складу уряду через перевищення тримісячного терміну. Також КС тимчасово відсторонив від посади президента країни Ігоря Додона, виконуючий обов'язки глави держави Павло Філіп оголосив, що дострокові вибори в парламент відбудуться 6 вересня. У відповідь на рішення КС, більшість ACUM і соціалістів прийняли декларацію про "захоплену державу".

Крім того, 9 червня Демократична партія організувала демонстрацію, в якій брало участь від 2 до 4 тисяч прихильників демократів.

Українські Національні Новини

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