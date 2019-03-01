ГПСУ: более 400 россиян сдали биометрические данные с начала года
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. С начала 2019 года более 400 граждан Российской Федерации при въезде в Украину предоставили свои биометрические данные Государственной пограничной службе Украины. Об этом журналисту УНН сообщил помощник председателя ГПСУ, пресс-секретарь Олег Слободян.
"Более 4 сотен граждан Российской Федерации в этом году сдали свои биометрические данные. Почему не больше, потому что сдают биометрию те иностранцы, которые впервые въезжающих на территорию нашего государства ", - рассказал Слободян.
По его словам, подавляющее большинство россиян, которые заезжают в Украине это те, кторые являются этническими украинцами и просто из-за обстоятельств ездят в Российскую Федерацию.
Как сообщал УНН, в ГПСУ рассказали о ходе строительства "Стены" на границе с РФ.
Кроме того, с января 2018 более 650 000 иностранцев предоставили биометрические данные при въезде в Украину.