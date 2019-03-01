ДПСУ: понад 400 росіян здали біометричні дані з початку року

“Понад 4 сотні громадян Російської федерації в цьому році здали свої біометричні дані. Чому не більше, тому що здають біометрію ті іноземці, які вперше в’їжджають на територію нашої держави ”, - розповів Слободян.



За його словами, переважна більшість росіян, які заїжджають в Україну це ті, хто є етнічними українцями і просто в силах обставин їздять у Російську Федерацію.



Як повідомляв УНН, в ДПСУ розповіли про хід будівництва "Стіни" на кордоні з РФ.



Крім того, зі січня 2018 року понад 650 тисяч іноземців надали біометричні дані при в’їзді в Україну.