В ДПСУ розповіли про хід будівництва "Стіни" на кордоні з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У разі сприятливих погодних умов з 1 березня 2019 року продовжаться роботи з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону. Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, повідомляє УНН.
“На даний момент кінцевий термін реалізації проекту — 2021 рік. Протягом 2015-2018 років на реалізацію проекту було виділено 1,3 млрд грн. За ці кошти обладнані і оснащені близько 30% протяжності російсько-українського кордону, це: майже 340 км протівотранспортние ровів, 250 км рокадних доріг. Крім того, переоснащені п’ять прикордонних підрозділів, обладнано достатню кількість опорних пунктів, придбано унікальне технічне обладнання для дистанційного контролю і багато іншого”, — розповів Слободян.
На 2019 рік у бюджеті на реалізацію проекту передбачено 400 млн грн. Планується розгорнути комплекси відеоконтролю і сигналізації, облаштувати 50 кілометрів противотранспортних ровів, 9,5 км сітчастої огорожі, прокласти 65,8 км рокадних доріг, обладнати 40 переходів рокадних доріг через складні ділянки (яри, канави), виконати роботи з реконструкції приміщень для прикордонних підрозділів на трьох об’єктах.
Нагадаємо, проект, що отримав назву “Стіна” затверджений в травні 2015 року та передбачає створення на українсько-російському кордоні “інтелектуального кордону”, який об’єднає в собі інженерні та фортифікаційні новації.
Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро завершило розслідування розкрадання понад 16 млн грн з реалізації прикордонного фортифікаційного проекту “Стіна” 8 посадовцями.