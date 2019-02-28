В ГНСУ рассказали о ходе строительства "Стены" на границе с РФ

“На данный момент конечный срок реализации проекта — 2021 год. В течение 2015-2018 годов на реализацию проекта было выделено 1,3 млрд грн. За эти средства оборудованы и оснащены около 30% протяженности российско-украинской границы, это: почти 340 км противотранспортных рвов, 250 км рокадных дорог. Кроме того, переоснащены пять пограничных подразделений, оборудовано достаточное количество опорных пунктов, приобретено уникальное техническое оборудование для дистанционного контроля и многое другое”, — рассказал Слободян.

На 2019 год в бюджете на реализацию проекта предусмотрено 400 млн грн. Планируется развернуть комплексы видеоконтроля и сигнализации, обустроить 50 километров противотранспортных рвов, 9,5 км сетчатого ограждения, проложить 65,8 км рокадных дорог, оборудовать 40 переходов рокадных дорог через сложные участки (овраги, канавы), выполнить работы по реконструкции помещений для пограничных подразделений на трех объектах.

Напомним, проект получивший название “Стена” утвержден в мае 2015 года и предусматривает создание на украино-российской границе “интеллектуальной границы”, которая объединит в себе инженерные и фортификационные новации.

Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование хищения более 16 млн грн по реализации пограничного фортификационного проекта “Стена” 8 чиновниками.