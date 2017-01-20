ГПСУ: на границе с Венгрией находится 15 авто, с Польшей - очередей нет

При этом на границе с Венгрией в ПП "Вилок - Тисабеч" находилось 15 автомобилей.

В других пунктах пропуска на западной границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой по состоянию на 8:00 не было очередей из автомобилей.