ГПСУ: на границе с Венгрией находится 15 авто, с Польшей - очередей нет
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. По состоянию на 8:00 пятницы на границе Украины и Польши не зафиксировано автомобильных очередей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
При этом на границе с Венгрией в ПП "Вилок - Тисабеч" находилось 15 автомобилей.
В других пунктах пропуска на западной границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой по состоянию на 8:00 не было очередей из автомобилей.