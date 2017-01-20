ДПСУ: на кордоні з Угорщиною перебуває 15 авто, з Польщею - черг немає

При цьому на кордоні з Угорщиною у ПП "Вилок - Тісабеч" перебувало 15 автомобілів.

В інших пунктах пропуску на західному кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою станом на 8:00 не було черг з автомобілів.