ГПСУ: Лолите запрещен въезд в Украину на три года
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook сообщил, что российской певице Лолите Милявской запрещен въезд в Украину на три года, передает УНН.
"Сегодня утром в пункте пропуска "Конотоп", во время оформления пассажиров поезда сообщением "Москва-Киев" была обнаружена гражданка РФ Лолита Милявская, относящейся которой у пограничников была предварительная информация о нарушении ею законодательства Украины и посещение оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска.
На основании законодательства Украины и имеющейся дополнительной информации гражданке РФ Милявской Лолите было видмолено в пересечении границы в Украину и запрещен въезд на три года", - сообщил О.Слободян.
Напомним, украинские пограничники не пропустили в Украину российскую певицу Лолиту .