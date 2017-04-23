ГПСУ: Лолите запрещен въезд в Украину на три года

"Сегодня утром в пункте пропуска "Конотоп", во время оформления пассажиров поезда сообщением "Москва-Киев" была обнаружена гражданка РФ Лолита Милявская, относящейся которой у пограничников была предварительная информация о нарушении ею законодательства Украины и посещение оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска.

На основании законодательства Украины и имеющейся дополнительной информации гражданке РФ Милявской Лолите было видмолено в пересечении границы в Украину и запрещен въезд на три года", - сообщил О.Слободян.

Напомним, украинские пограничники не пропустили в Украину российскую певицу Лолиту .