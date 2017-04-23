ДПСУ: Лоліті заборонений в'їзд в Україну на три роки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook повідомив, що російській співачці Лоліті Мілявський заборонено в'їзд в Україну на три роки, передає УНН.
"Сьогодні вранці у пункті пропуска "Конотоп", під час оформлення пасажирів потяга сполученням "Москва-Київ" була виявлена громадянка РФ Лоліта Мілявська, стосовної якої у прикордонників була попередня інформація про порушення нею законодавства України та відвідини окупованого Криму через закриті пункти пропуску.
На підставі законодавства України та наявної додаткової інформації громадянці РФ Мілявській Лоліті було відмолено в перетині кордону до України та заборонено в'їзд на три роки", - повідомив О.Слободян.
Нагадаємо, українські прикордонники не пропустили в Україну російську співачку Лоліту.