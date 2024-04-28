Дожди, местами грозы: прогноз погоды на понедельник

Прогноз погоды в Украине на 29 апреля от Укргидрометцентра обещает местами дожди и даже грозы, передает УНН.

Завтра, 29 апреля, ожидается небольшая облачность. В юго-восточной части кратковременные дожди, днем местами с грозами; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 7-12 м/с, в южных областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 4-9°, на юге и востоке страны 10-15°; днем 17-22°, на Закарпатье до 25°.

Прогноз погоды на 29 апреля по Киевской области ожидается евелика облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 17-22° А в Киеве ночью 7-9°, днем около 20°.