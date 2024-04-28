Дожди, местами грозы: прогноз погоды на понедельник

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Создатели TikTok опасаются экономического удара от потенциального запрета США
TikTok стал важнейшим инструментом для многих малых предприятий в США, обеспечивая рост более 7 миллионов предприятий, принося миллиардные доходы и поддерживая более 224 000 рабочих мест. Потенциальный запрет в США станет серьезным экономическим ударом.
Украинские гимнасты - чемпионы командного многоборья Евро-2024
Украинские гимнасты завоевали золото в командном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике среди мужчин.
В МИД подтвердили убийство двух украинских военных в Германии
В немецком городе Мурнау-ам-Штафельзее погибли двое украинских военнослужащих, которые проходили медицинскую реабилитацию, сообщает министерство иностранных дел Украины.
Италия присоединилась к поставкам Украине ракет Storm Shadow - министр обороны Британии
Италия, вместе с Великобританией и Францией, предоставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow - важное оружие, которое может иметь значительное влияние, заявил министра обороны Британии Грант Шаппс.
Космический аппарат обнаружил следы "пауков" на южном полюсе Марса
Орбитальный аппарат ЕКА Mars Express сделал снимки "паукообразных" узоров, образовавшихся подо льдом на южном полюсе Марса, которые свидетельствуют об уникальных процессах на Красной планете.
Иран представил новый ударный беспилотник, похожий на российский "Ланцет"
Иран представил новый ударный беспилотник, похожий на российский "Ланцет", который используется в войне в Украине.
Посол в Польше о приостановлении консульских услуг за рубежом: "Украина будет использовать любую возможность, чтобы выиграть эту войну"
По словам посла Украины в Польше, десятки тысяч украинских мужчин призывного возраста сейчас проживают в Польше, но точные цифры будут доступны после вступления в силу закона о мобилизации, который позволит дистанционно обновлять данные.
Арест заместителя минобороны россии тимура иванова ставит шойгу в невыгодное положение перед ожидаемой сменой правительства - FT
Арест и суд над заместителем министра обороны россии тимуром ивановым намекает на неблагоприятную судьбу министра обороны сергея шойгу накануне ожидаемой смены правительства.