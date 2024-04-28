Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на понеділок
Київ • УНН
Дощі та грози очікуються на південному сході України, на решті території 29 квітня буде мінлива хмарність, температура повітря коливатиметься в межах 4-25°C по всій країні.
Прогноз погоди в Україні на 29 квітня від Укргідрометцентру обіцяє подекуди дощі і навіть грози, передає УНН.
Завтра, 29 квітня, очікується невелика хмарність. У південно-східній частині короткочасні дощі, вдень подекуди з грозами; на решті території без опадів.
Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 7-12 м/с, у південних областях місцями пориви 15-18 м/с.
Температура вночі 4-9°, на півдні та сході країни 10-15°; вдень 17-22°, на Закарпатті до 25°.
Прогноз погоди на 29 квітня по Київщині очікується евелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний , 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 17-22° А у Києві вночі 7-9°, вдень близько 20°.