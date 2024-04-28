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Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на понеділок

Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на понеділок

Київ • УНН

 • 68020 перегляди

Дощі та грози очікуються на південному сході України, на решті території 29 квітня буде мінлива хмарність, температура повітря коливатиметься в межах 4-25°C по всій країні.

Прогноз погоди в Україні на 29 квітня від Укргідрометцентру обіцяє подекуди дощі і навіть грози, передає УНН.

Завтра, 29 квітня, очікується невелика хмарність. У південно-східній частині короткочасні дощі, вдень подекуди з грозами; на решті території без опадів.

Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 7-12 м/с, у південних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 4-9°, на півдні та сході країни 10-15°; вдень 17-22°, на Закарпатті до 25°.

Прогноз погоди на 29 квітня по Київщині очікується евелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний , 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 17-22° А у Києві вночі 7-9°, вдень близько 20°.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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