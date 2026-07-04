Дожди и грозы задержатся в Украине еще на три дня - синоптики рассказали, ждать ли прохлады
Киев • УНН
В ближайшие три дня в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура ночью 11-16°, днем 21-28°.
В ближайшие три дня Украину ожидают кратковременные дожди и грозы, а также незначительное снижение температуры, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
5-6 июля в большинстве областей, днем 7 июля на западе и юго-западе страны кратковременные дожди, местами грозы
Температура, по данным Укргидрометцентра, ночью будет 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 21-28°, 5-6 июля на северо-востоке страны 18-23°, 7 июля в южной части 26-31°.
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