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Дожди и грозы задержатся в Украине еще на три дня - синоптики рассказали, ждать ли прохлады

Киев • УНН

 • 4418 просмотра

В ближайшие три дня в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура ночью 11-16°, днем 21-28°.

Дожди и грозы задержатся в Украине еще на три дня - синоптики рассказали, ждать ли прохлады

В ближайшие три дня Украину ожидают кратковременные дожди и грозы, а также незначительное снижение температуры, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

5-6 июля в большинстве областей, днем 7 июля на западе и юго-западе страны кратковременные дожди, местами грозы 

- сообщили синоптики. 

Температура, по данным Укргидрометцентра, ночью будет 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 21-28°, 5-6 июля на северо-востоке страны 18-23°, 7 июля в южной части 26-31°. 

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Антонина Туманова

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