Жара в Европе - в Германии установлен новый температурный рекорд
Киев • УНН
В субботу, 27 июня, в Германии зафиксирован новый исторический температурный рекорд - 41,5°C. Предыдущий рекорд в 41,3°C продержался менее суток.
В Германии в условиях экстремальной жары установлен новый исторический температурный рекорд — 41,5 градуса по Цельсию. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Немецкую метеорологическую службу, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что такой показатель измерительная станция в поселке Древиц в земле Саксония-Анхальт на востоке ФРГ зафиксировала в субботу, 27 июня, около 16:30 по местному времени.
Прежний рекорд продержался менее суток. Температура 41,3 градуса по Цельсию была зафиксирована 26 июня в районе Бурбах на западе Саарбрюккена в 17 часов по местному времени
Указывается, что в ходе субботних измерений этот район на юго-западе ФРГ лишь немного отстал от восточногерманского, поскольку 27 июня столбик термометра в Бурбахе поднялся до 41,4 градуса.
Напомним
В Германии из-за температуры воздуха до +40°C начали разрушаться автотрассы, а железнодорожные компании отменили часть рейсов и призвали пассажиров отказаться от необязательных поездок.
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