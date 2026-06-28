Жара в Европе - в Германии установлен новый температурный рекорд

В Германии в условиях экстремальной жары установлен новый исторический температурный рекорд — 41,5 градуса по Цельсию. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Немецкую метеорологическую службу, информирует УНН.

Отмечается, что такой показатель измерительная станция в поселке Древиц в земле Саксония-Анхальт на востоке ФРГ зафиксировала в субботу, 27 июня, около 16:30 по местному времени.

Прежний рекорд продержался менее суток. Температура 41,3 градуса по Цельсию была зафиксирована 26 июня в районе Бурбах на западе Саарбрюккена в 17 часов по местному времени