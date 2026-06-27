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Жара в Париже - за сутки количество смертей выросло с обычных 7 в этот период года до 109

Киев • УНН

 • 1288 просмотра

В Париже из-за рекордной жары количество смертей за сутки выросло до 109, по сравнению с обычными семью. Служба скорой помощи зафиксировала 30 остановок сердца и госпитализацию пациента с температурой 43,7°C.

Жара в Париже - за сутки количество смертей выросло с обычных 7 в этот период года до 109

Рекордная жара во Франции привела к резкому росту смертности в Париже. По данным Службы скорой медицинской помощи Франции (SAMU), в пятницу во время выездов медиков было зафиксировано 109 смертей, тогда как в этот период года обычно регистрируют около семи, пишет УНН.

Детали

В SAMU уточнили, что статистика не учитывает смерти в больницах, а касается только случаев, произошедших дома или в общественных местах. За сутки служба также получила около 3400 вызовов, зафиксировала 30 случаев остановки сердца, а один из пациентов был госпитализирован с температурой тела 43,7°C из-за тяжелой гипертермии.

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Кроме того, в пятницу в канале Сен-Мартен утонул мужчина, который купался вне разрешенной зоны. С начала волны жары во Франции уже зарегистрировано 55 случаев утопления.

Несмотря на постепенное ослабление жары, 35 департаментов Франции остаются под высшим, красным уровнем погодной опасности. Медики сообщают о резком росте нагрузки на больницы и службы экстренной помощи.

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Степан Гафтко

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