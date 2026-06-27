Жара разрушает дороги и парализует транспорт в Германии, больницы Франции работают с перегрузкой – AP
Киев • УНН
В Германии из-за жары до +40°C деформировались автотрассы и отменены поезда. Французские больницы за сутки приняли почти 3 тысячи пациентов из-за тепловых ударов.
Экстремальная жара, охватившая на этой неделе Западную Европу, добралась до центральной и восточной частей континента. В Германии из-за температуры воздуха до +40°C начали разрушаться автотрассы, а железнодорожные компании отменили часть рейсов и призвали пассажиров отказаться от необязательных поездок. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
В частности, на автомагистрали А2 недалеко от Берлина бетонное покрытие в нескольких местах деформировалось и треснуло из-за перегрева, в результате чего отдельные участки дороги пришлось закрыть. О других повреждениях автотрасс также сообщают в разных регионах страны.
Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn и другие перевозчики рекомендовали пассажирам воздержаться от дальних и региональных поездок в эти выходные.
Транспортная инфраструктура Германии в эти выходные подвергается серьезному воздействию из-за рекордной жары
Кроме того, в городе Дормаген из-за опасной температуры в помещении эвакуировали жителей дома для престарелых. По данным спасателей, температура внутри здания достигла +35°C. Один из жителей скончался ночью, однако пока неизвестно, была ли причиной смерти именно жара.
Французские больницы работают в режиме повышенной нагрузки
Во Франции, где пик жары начинает постепенно спадать, больницы продолжают работать в условиях значительной нагрузки из-за резкого увеличения числа пациентов с тепловыми ударами, обезвоживанием и сердечно-сосудистыми осложнениями.
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