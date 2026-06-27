В Украине в воскресенье ожидается до +38°, дожди прогнозируют только в отдельных областях
Киев • УНН
В воскресенье, 28 июня, в Украине ожидается до +38° на западе. Дожди возможны только в восточных областях и на юге.
В воскресенье, 28 июня, в Украине ожидается небольшая облачность, в восточных, Днепропетровской, днём и в Запорожской и Херсонской областях возможен небольшой кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, пишет УНН.
Детали
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью составит 16-21°; днём 29-34°, в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях сильная жара 35-38°. В то же время на востоке 23-28°.
В Киеве и области в воскресенье небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура в столице ночью 19-21°, днём 30-32°. В Киевской области ночью 16-21°, днём 29-34°.
В Украине 27 июня ожидается солнечная погода - до 35° на западе27.06.26, 06:59 • 2726 просмотров