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В Украине 27 июня ожидается солнечная погода - до 35° на западе

Киев • УНН

 • 688 просмотра

В субботу на большей части Украины будет небольшая облачность без осадков. На Закарпатье местами сильная жара до 35°.

В Украине 27 июня ожидается солнечная погода - до 35° на западе

В субботу, 27 июня, на большей части территории Украины ожидается небольшая облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, осадков в основном не предвидится, лишь на северо-востоке страны днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 25-30°, в западных областях 29-34°, на Закарпатье местами сильная жара 35°

 - говорится в сообщении.

В Киеве и области 27 июня будет солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха +27°...+29°.

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Вадим Хлюдзинский

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