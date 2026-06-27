В Украине 27 июня ожидается солнечная погода - до 35° на западе
Киев • УНН
В субботу на большей части Украины будет небольшая облачность без осадков. На Закарпатье местами сильная жара до 35°.
В субботу, 27 июня, на большей части территории Украины ожидается небольшая облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, осадков в основном не предвидится, лишь на северо-востоке страны днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 25-30°, в западных областях 29-34°, на Закарпатье местами сильная жара 35°
В Киеве и области 27 июня будет солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха +27°...+29°.
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