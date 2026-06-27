В Украине 27 июня ожидается солнечная погода - до 35° на западе

В Украину идет сильная жара до 38° из-за горячего воздуха из Африки, предупредили синоптики

В Украину идет сильная жара до 38° из-за горячего воздуха из Африки, предупредили синоптики

В Украину идет сильная жара до 38° из-за горячего воздуха из Африки, предупредили синоптики

В Украину идет сильная жара до 38° из-за горячего воздуха из Африки, предупредили синоптики

Украина ожидает утверждения МВФ транша в $690 млн до середины июля

Украина ожидает утверждения МВФ транша в $690 млн до середины июля

Украина ожидает утверждения МВФ транша в $690 млн до середины июля

Украина ожидает утверждения МВФ транша в $690 млн до середины июля

Politico: Еврокомиссия готовит план с "преимуществами" для стран-кандидатов, но без обещаний быстрого членства

Politico: Еврокомиссия готовит план с "преимуществами" для стран-кандидатов, но без обещаний быстрого членства

Politico: Еврокомиссия готовит план с "преимуществами" для стран-кандидатов, но без обещаний быстрого членства

Politico: Еврокомиссия готовит план с "преимуществами" для стран-кандидатов, но без обещаний быстрого членства