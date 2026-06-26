В Нидерландах из-за экстремальной жары отменили один из крупнейших фестивалей электронной музыки - Bild

В Нидерландах из-за аномальной жары полностью отменили один из крупнейших фестивалей электронной музыки Defqon.1, который проходил в городе Биддингхейзен. Такое решение приняли организаторы совместно с местными властями после объявления наивысшего уровня погодной опасности, сообщает Bild, передает УНН.

Детали

По информации издания, метеорологические службы объявили красный уровень опасности из-за сильной жары. В отдельных районах страны температура воздуха может достигнуть почти 40 градусов.

Сначала организаторы пытались провести фестиваль с ограничениями. В частности, было решено не допускать на территорию посетителей с дневными билетами, чтобы уменьшить количество людей. Однако впоследствии мероприятие пришлось полностью отменить.

Как отмечает Bild, для многих гостей это стало неожиданностью. По словам очевидцев, музыка внезапно прекратилась, а об окончательной отмене фестиваля значительная часть посетителей узнала уже из социальных сетей.

По данным NL Times, в этом году в кемпинге фестиваля ожидали около 58 тысяч человек, еще примерно по 15 тысяч посетителей должны были приезжать ежедневно по дневным билетам.

Сейчас организаторы призвали всех участников покинуть территорию фестиваля, а тех, кто еще не отправился к месту проведения, попросили воздержаться от поездки, поскольку доступ на площадку закрыт. Стоимость приобретенных билетов пообещали компенсировать, однако порядок возврата средств еще уточняется.

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