Европа в состоянии повышенной готовности из-за распространения смертоносной жары

$44.920.0550.920.04
ukenru
12:17 • 4414 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: из российского плена вернули ещё 160 военных, в том числе защитников МариуполяPhoto
Эксклюзив
11:34 • 12606 просмотра
Будут ли отключать свет в июле и августе - эксперты оценили риски и дали прогнозыPhoto
09:44 • 15879 просмотра
В Украину идет сильная жара до 38° из-за горячего воздуха из Африки, предупредили синоптики
08:59 • 20063 просмотра
Украина ожидает утверждения МВФ транша в $690 млн до середины июля
08:48 • 20344 просмотра
Politico: Еврокомиссия готовит план с "преимуществами" для стран-кандидатов, но без обещаний быстрого членства
26 июня, 08:03 • 18478 просмотра
Еврокомиссия предлагает дать временную защиту украинцам еще на год, но с нюансом для военнообязанных
25 июня, 21:11 • 32928 просмотра
Свириденко подвела итоги URC2026 – Украина заключила 160 соглашений на сумму более 10 млрд евроVideo
Эксклюзив
25 июня, 15:56 • 69263 просмотра
Освобождение Крыма уже не фантастика, а реальность - эксперт назвал август-сентябрь самым критическим для россиян
Эксклюзив
25 июня, 15:00 • 61591 просмотра
Врач объяснила причины пользы движения и физической активности для беременных
25 июня, 14:40 • 97620 просмотра
Танки больше не главные на поле боя: как Украина изменила представление о современной войнеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
4.5м/с
26%
748мм
Популярные новости
ВСУ за сутки ликвидировали 1310 оккупантов и уничтожили 68 артсистем - ГенштабPhoto26 июня, 04:25 • 26906 просмотра
В Харькове напали с ножом на военных ТЦК: один погибший, один раненый26 июня, 05:56 • 12694 просмотра
Рютте отправил сообщение путину перед саммитом НАТО и анонсировал миллиардные оборонные соглашения26 июня, 06:48 • 20991 просмотра
Культурные события Киева - куда пойти на выходные 27-28 июняPhoto26 июня, 06:52 • 37496 просмотра
В России приостановил работу еще один НПЗ – второй по объемам производства бензина26 июня, 07:13 • 18013 просмотра
публикации
Культурные события Киева - куда пойти на выходные 27-28 июняPhoto26 июня, 06:52 • 37740 просмотра
Танки больше не главные на поле боя: как Украина изменила представление о современной войнеPhoto25 июня, 14:40 • 97620 просмотра
Вода, сок, кофе: что пить в жару, а от чего лучше отказатьсяPhoto25 июня, 13:25 • 57066 просмотра
Недели благоустройства исторических памятников стартовали в Киеве - фоторепортаж с места событийPhoto25 июня, 12:20 • 64438 просмотра
В Киеве состоялся первый военный K9-забег DRYLAND CANICROSS - фоторепортажPhoto25 июня, 11:00 • 67915 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Европа
Крым
Черниговская область
Франция
Реклама
УНН Lite
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo10:46 • 8012 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 58627 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 76111 просмотра
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 111345 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 112497 просмотра
Актуальное
Ракетная система С-400
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

Европа в состоянии повышенной готовности из-за распространения смертоносной жары

Киев • УНН

 • 1230 просмотра

В Европе рекордная жара привела к смертям, закрытию школ и деформации дорожного покрытия в Германии. Франция запретила алкоголь в общественных местах из-за жары и футбольного матча.

Европа в состоянии повышенной готовности из-за распространения смертоносной жары

Органы здравоохранения по всей Европе были приведены в состояние повышенной готовности в пятницу на фоне того, как смертоносная волна жары продвигалась по континенту, что привело к запрету алкоголя во Франции и растрескиванию дорожного покрытия в Германии, пишет УНН со ссылкой на Reuters. 

Детали

От Британии и Франции до Германии, Италии, Австрии и Сербии Европа была охвачена рекордной жарой, распространяющейся по региону. Ученые заявили, что жара была худшей за всю историю наблюдений в Европе, где климат меняется быстрее, чем где-либо.

Температура, вероятно, уже прошла свой пик во Франции и Британии, где были побиты рекорды июня. Но в Италии ожидалось, что жара усилится к выходным, достигнув впервые летом показателей 40 градусов Цельсия.

Во Франции, где температура в Париже в среду достигла 40,9°C, зарегистрировано как минимум 55 смертей, связанных с жарой. Хотя ожидалось, что температура снизится, власти готовились к большему количеству жертв.

По всему континенту культурные памятники были вынуждены закрыться, сельское хозяйство пострадало. Парижская полиция обратилась к организаторам крупных мероприятий, в частности музыкального фестиваля Solidays, с просьбой отменить их. Организаторы фестиваля Pride заявили, что перенесут его.

По данным газеты BZ, чрезвычайно высокая жара привела к тому, что покрытие автострады A2 в восточной Германии деформировалось и возникли трещины на нескольких полосах движения в четверг вечером, что привело к повреждению до 30 транспортных средств, двух человек, получивших легкие травмы, и вынудило закрыть автостраду.

Метеорологическая служба Великобритании продлила "красный код" тревоги из-за жары до пятницы для большой территории южной Англии. Это впервые, когда три дня подряд даются такие предупреждения.

Редкий "красный код" тревоги из-за чрезвычайной жары был объявлен почти для всей территории Нидерландов, и многие школы были закрыты на фоне того, как ожидалась температура до 40°C.

В Сербии власти объявили "желтый" уровень тревоги, ожидалась температура около 36°C. Чиновники в Белграде предупредили людей пить воду и оставаться дома в самые жаркие часы.

В Украину идет сильная жара до 38° из-за горячего воздуха из Африки, предупредили синоптики26.06.26, 12:44 • 15872 просмотра

Вентиляторы разлетелись с полок в Великобритании, а азиатские производители кондиционеров сообщили о буме продаж в Европе. Во Франции государственная энергетическая компания EDF обязалась потратить 80 миллионов евро на системы охлаждения для школ, детских садов и дошкольных учреждений.

Согласно последним данным Международного энергетического агентства (МЭА), входящего в состав ОЭСР, опубликованным в июле 2025 года, уровень владения кондиционерами в домохозяйствах в Европе остается относительно низким, около 20%.

Жара, которая, по данным Reuters Climate Monitor, подняла температуру на целых 18°C выше среднего сезонного значения, обусловлена погодным явлением, известным как "Омега-блок".

Это явление удерживает выпуклый слой горячего воздуха над регионами в течение длительного времени, при этом на его окраинах наблюдается более прохладная погода.

Ученые заявили, что рекордная жара была бы "практически невозможной" без изменения климата, вызванного человеком, которое сделало удушающе высокие ночные температуры этой недели в 100 раз более вероятными, чем они были бы даже два десятилетия назад.

Изменение климата подпитывает лютую жару в Европе - ученые26.06.26, 10:50 • 2650 просмотров

"В исследуемом регионе эта жара является самой сильной из когда-либо зарегистрированных", – говорится в своем последнем анализе группы климатологов World Weather Attribution.

Французские власти объявили о запрете на употребление алкоголя в общественных местах в пятницу, когда Франция должна была играть против Норвегии в Бостоне на Чемпионате мира по футболу.

Французские врачи и работники больниц сообщили об увеличении количества вызовов экстренной помощи и оказания медицинской помощи.

Вильфрид Самут, представитель Ассоциации врачей неотложной помощи Франции, сказал, что больницы были плохо подготовлены к жаре.

"Влияние на психическое здоровье медицинских работников огромно, - сказал он. - Это апокалиптично".

Европа сталкивается с новой климатической угрозой: тепловая нагрузка растет быстрее температуры25.06.26, 11:21 • 5516 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираПогода и окружающая среда
Чемпионат мира по футболу 2026
Австрия
Белград
Сербия
Париж
Франция
Норвегия
Великобритания
Италия
Европа
Германия
Нидерланды