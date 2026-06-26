Европа в состоянии повышенной готовности из-за распространения смертоносной жары

Органы здравоохранения по всей Европе были приведены в состояние повышенной готовности в пятницу на фоне того, как смертоносная волна жары продвигалась по континенту, что привело к запрету алкоголя во Франции и растрескиванию дорожного покрытия в Германии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

От Британии и Франции до Германии, Италии, Австрии и Сербии Европа была охвачена рекордной жарой, распространяющейся по региону. Ученые заявили, что жара была худшей за всю историю наблюдений в Европе, где климат меняется быстрее, чем где-либо.

Температура, вероятно, уже прошла свой пик во Франции и Британии, где были побиты рекорды июня. Но в Италии ожидалось, что жара усилится к выходным, достигнув впервые летом показателей 40 градусов Цельсия.

Во Франции, где температура в Париже в среду достигла 40,9°C, зарегистрировано как минимум 55 смертей, связанных с жарой. Хотя ожидалось, что температура снизится, власти готовились к большему количеству жертв.

По всему континенту культурные памятники были вынуждены закрыться, сельское хозяйство пострадало. Парижская полиция обратилась к организаторам крупных мероприятий, в частности музыкального фестиваля Solidays, с просьбой отменить их. Организаторы фестиваля Pride заявили, что перенесут его.

По данным газеты BZ, чрезвычайно высокая жара привела к тому, что покрытие автострады A2 в восточной Германии деформировалось и возникли трещины на нескольких полосах движения в четверг вечером, что привело к повреждению до 30 транспортных средств, двух человек, получивших легкие травмы, и вынудило закрыть автостраду.

Метеорологическая служба Великобритании продлила "красный код" тревоги из-за жары до пятницы для большой территории южной Англии. Это впервые, когда три дня подряд даются такие предупреждения.

Редкий "красный код" тревоги из-за чрезвычайной жары был объявлен почти для всей территории Нидерландов, и многие школы были закрыты на фоне того, как ожидалась температура до 40°C.

В Сербии власти объявили "желтый" уровень тревоги, ожидалась температура около 36°C. Чиновники в Белграде предупредили людей пить воду и оставаться дома в самые жаркие часы.

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Вентиляторы разлетелись с полок в Великобритании, а азиатские производители кондиционеров сообщили о буме продаж в Европе. Во Франции государственная энергетическая компания EDF обязалась потратить 80 миллионов евро на системы охлаждения для школ, детских садов и дошкольных учреждений.

Согласно последним данным Международного энергетического агентства (МЭА), входящего в состав ОЭСР, опубликованным в июле 2025 года, уровень владения кондиционерами в домохозяйствах в Европе остается относительно низким, около 20%.

Жара, которая, по данным Reuters Climate Monitor, подняла температуру на целых 18°C выше среднего сезонного значения, обусловлена погодным явлением, известным как "Омега-блок".

Это явление удерживает выпуклый слой горячего воздуха над регионами в течение длительного времени, при этом на его окраинах наблюдается более прохладная погода.

Ученые заявили, что рекордная жара была бы "практически невозможной" без изменения климата, вызванного человеком, которое сделало удушающе высокие ночные температуры этой недели в 100 раз более вероятными, чем они были бы даже два десятилетия назад.

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"В исследуемом регионе эта жара является самой сильной из когда-либо зарегистрированных", – говорится в своем последнем анализе группы климатологов World Weather Attribution.

Французские власти объявили о запрете на употребление алкоголя в общественных местах в пятницу, когда Франция должна была играть против Норвегии в Бостоне на Чемпионате мира по футболу.

Французские врачи и работники больниц сообщили об увеличении количества вызовов экстренной помощи и оказания медицинской помощи.

Вильфрид Самут, представитель Ассоциации врачей неотложной помощи Франции, сказал, что больницы были плохо подготовлены к жаре.

"Влияние на психическое здоровье медицинских работников огромно, - сказал он. - Это апокалиптично".

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