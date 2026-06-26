В Украину идет сильная жара до 38° из-за горячего воздуха из Африки, предупредили синоптики
Киев • УНН
Укргидрометцентр предупредил о жаре 28-30 июня. Температура днем будет достигать 35-38°, что может осложнить работу транспорта и энергетики.
В Украине 28-30 июня ожидается сильная жара до 38° из-за воздуха из Африки, предупредили в Укргидрометцентре в пятницу, пишет УНН.
Вследствие распространения жаркого воздуха из северных районов Африки через южную и центральную Европу на территорию Украины 28-30 июня ожидается сильная жара. 28 июня в западных, Винницкой и Житомирской областях, 29-30 июня на Правобережье страны температура днем составит 35-38°
Сильная жара, как указано, может вызвать осложнения в работе энергетических, коммунальных предприятий, нарушение железнодорожного и автомобильного транспорта, негативно повлияет на жизнедеятельность населения.
Изменение климата подпитывает лютую жару в Европе - ученые26.06.26, 10:50 • 1796 просмотров