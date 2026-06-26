В Украину идет сильная жара до 38° из-за горячего воздуха из Африки, предупредили синоптики

В Украине 28-30 июня ожидается сильная жара до 38° из-за воздуха из Африки, предупредили в Укргидрометцентре в пятницу, пишет УНН.

Вследствие распространения жаркого воздуха из северных районов Африки через южную и центральную Европу на территорию Украины 28-30 июня ожидается сильная жара. 28 июня в западных, Винницкой и Житомирской областях, 29-30 июня на Правобережье страны температура днем составит 35-38° - сообщили в Укргидрометцентре.

Сильная жара, как указано, может вызвать осложнения в работе энергетических, коммунальных предприятий, нарушение железнодорожного и автомобильного транспорта, негативно повлияет на жизнедеятельность населения.

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