В Дании зафиксировали самый жаркий день за более чем 150 лет наблюдений

В Дании установлен новый температурный рекорд. В субботу воздух прогрелся до 36,6°C, что стало самым высоким показателем за всю историю метеорологических наблюдений в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Новый рекорд превысил предыдущий максимум в 36,4°C, который держался с 1975 года. Наблюдения за температурой в Дании ведутся с 1874 года.

В Датском метеорологическом институте отметили, что температура 36,6°C была зафиксирована к северу от города Оденсе.

У нас самый теплый день с начала измерений в 1874 году. И день еще не закончился...