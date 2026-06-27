В Дании зафиксировали самый жаркий день за более чем 150 лет наблюдений
Киев • УНН
В Дании температура воздуха достигла 36,6°C, что стало новым рекордом. Предыдущий максимум в 36,4°C держался с 1975 года.
В Дании установлен новый температурный рекорд. В субботу воздух прогрелся до 36,6°C, что стало самым высоким показателем за всю историю метеорологических наблюдений в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
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Новый рекорд превысил предыдущий максимум в 36,4°C, который держался с 1975 года. Наблюдения за температурой в Дании ведутся с 1874 года.
В Датском метеорологическом институте отметили, что температура 36,6°C была зафиксирована к северу от города Оденсе.
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