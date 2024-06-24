В большинстве регионов Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура воздуха составит от 13-18°С ночью до 21-33°C днем, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, 24 июня кратковременные дожди, местами грозы, в большинстве западных, ночью и северных областей и на крайнем юге страны без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м / с.

Температура на юге и востоке страны ночью 17-22°, днем 28-33°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 21-26°.

На Киевщине

Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза.

Температура ночью 13-18°, днем 21-26°; в Киеве ночью 15-17°, днем 23-25°.