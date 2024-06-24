Дощі і грози та до 33° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
У більшості регіонів України очікуються короткочасні дощі та грози, температура повітря вночі становитиме від 13-18°C до 21-33°C вдень.
У більшості регіонів України очікуються короткочасні дощі та грози, температура повітря становитиме від 13-18°C вночі до 21-33°C вдень, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 24 червня короткочасні дощі, місцями грози, у більшості західних, вночі і північних областей та на крайньому півдні країни без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура на півдні та сході країни країни вночі 17-22°, вдень 28-33°; на решті території вночі 13-18°, вдень 21-26°.
На Київщині
Уночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза.
Температура вночі 13-18°, вдень 21-26°; у Києві вночі 15-17°, вдень 23-25°.