Доверенное лицо Кауфмана и Грановского отправили под стражу и определили залог почти в 20 млн гривен

Детали

Сообщается, что 7 декабря 2022 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 19,8 млн грн залога участнику преступной организации, которая держала на контроле чиновников Одесского горсовета, бюджетные расходы города, деятельность местных коммунальных предприятий и осуществляла другие коррупционные преступления

Отмечается, что если подозреваемый внесет залог, на него будут возложены следующие обязанности:



прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;



не отлучаться из г. Одесса без разрешения детектива, прокурора или суда;



сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;



воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;



сдать на хранение в компетентные органы паспорт (паспорта) для выезда за границу;



носить электронное средство контроля (браслет).



Дополнение

Высший антикоррупционный суд Украины направил бизнесмена Бориса Кауфмана под стражу с возможностью внесения залога в 129 млн грн.

Следствием установлено, что с осени 2021 г. участники преступной организации контролировали вопросы застройки в Одессе, распоряжения средствами местного бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка. Фактически преступная организация контролировала все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки дня сессий Одесского городского совета. Для реализации преступных действий лица наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, которые обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления.

Действия бизнесмена Бориса Кауфмана и бывшего народного депутата Украины (IV созыва), которых следствие считает организаторами преступной схемы, квалифицированные по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Их доверенному лицу инкриминировано ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 369 УК Украины.