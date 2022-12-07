Доверенное лицо Кауфмана и Грановского отправили под стражу и определили залог почти в 20 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Суд арестовал доверенное лицо организаторов преступной организации бизнесмена Бориса Кауфмана и бывшего народного депутата Александра Грановского, которое держало под контролем чиновников Одесского горсовета. Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что 7 декабря 2022 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 19,8 млн грн залога участнику преступной организации, которая держала на контроле чиновников Одесского горсовета, бюджетные расходы города, деятельность местных коммунальных предприятий и осуществляла другие коррупционные преступления
Отмечается, что если подозреваемый внесет залог, на него будут возложены следующие обязанности:
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- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;
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- не отлучаться из г. Одесса без разрешения детектива, прокурора или суда;
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- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
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- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
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- сдать на хранение в компетентные органы паспорт (паспорта) для выезда за границу;
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- носить электронное средство контроля (браслет).
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Дополнение
Высший антикоррупционный суд Украины направил бизнесмена Бориса Кауфмана под стражу с возможностью внесения залога в 129 млн грн.
Следствием установлено, что с осени 2021 г. участники преступной организации контролировали вопросы застройки в Одессе, распоряжения средствами местного бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка. Фактически преступная организация контролировала все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки дня сессий Одесского городского совета. Для реализации преступных действий лица наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, которые обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления.
Действия бизнесмена Бориса Кауфмана и бывшего народного депутата Украины (IV созыва), которых следствие считает организаторами преступной схемы, квалифицированные по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Их доверенному лицу инкриминировано ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 369 УК Украины.