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Доверенное лицо Кауфмана и Грановского отправили под стражу и определили залог почти в 20 млн гривен

Доверенное лицо Кауфмана и Грановского отправили под стражу и определили залог почти в 20 млн гривен

Киев • УНН

 • 986324 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Суд арестовал доверенное лицо организаторов преступной организации бизнесмена Бориса Кауфмана и бывшего народного депутата Александра Грановского, которое держало под контролем чиновников Одесского горсовета. Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что 7 декабря 2022 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 19,8 млн грн залога участнику преступной организации, которая держала на контроле чиновников Одесского горсовета, бюджетные расходы города, деятельность местных коммунальных предприятий и осуществляла другие коррупционные преступления

Отмечается, что если подозреваемый внесет залог, на него будут возложены следующие обязанности:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;
  • не отлучаться из г. Одесса без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
  • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
  • сдать на хранение в компетентные органы паспорт (паспорта) для выезда за границу;
  • носить электронное средство контроля (браслет).

Дополнение

Высший антикоррупционный суд Украины направил бизнесмена Бориса Кауфмана под стражу с возможностью внесения залога в 129 млн грн.

Следствием установлено, что с осени 2021 г. участники преступной организации контролировали вопросы застройки в Одессе, распоряжения средствами местного бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка. Фактически преступная организация контролировала все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки дня сессий Одесского городского совета. Для реализации преступных действий лица наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, которые обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления.

Действия бизнесмена Бориса Кауфмана и бывшего народного депутата Украины (IV созыва), которых следствие считает организаторами преступной схемы, квалифицированные по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Их доверенному лицу инкриминировано ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 369 УК Украины.

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